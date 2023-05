Playoff Nba, Miami travolge Boston e va sul 3-0 nella serie

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - La peggior sconfitta ai playoff (128-102) nella storia dei Celtics. Basta questo dato per inquadrare una gara che i Miami Heat dominano fin dal via, segnando almeno 30 punti nei primi tre quarti (32-17 il parziale del terzo) fino al +30, 93-63, a inizio del quarto. La squadra di coach Spoelstra sfiora il 57% dal campo e va oltre il 53% dall'arco (19/35), tenendo invece l'attacco dei Celtics sotto il 40% al tiro. E anche il dato di 21-1 nei rimbalzi offensivi per gli ospiti si spiega facilmente: Miami non sbaglia mai, Boston non segna mai.

L'eroe della gara è uno dei tanto celebrati giocatori mai scelti al Draft dei Miami Heat, Gabe Vincent, che stabilisce il suo massimo in carriera (non solo ai playoff, ma anche in regular season) esplodendo per 29 punti e sbagliando tre soli tiri in tutta la sua gara (11/14 dal campo, con 6/9 da tre). Il massimo bottino mai segnato dal giocatore di passaporto nigeriano era di 28 punti, segnati il 12 gennaio contro Milwaukee (ANSA).