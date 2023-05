Denver vince a Los Angeles, finali Nba ad un passo

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - I Denver Nuggets sono ad un passo dalla finale Nba dopo aver sconfitto 119-108 i Lakers a Los Angeles, portandosi 3-0 nella serie della finale della Western Conference. A trascinare i Nuggets verso la prima finale della loro storia, in casa di Lebron James, sono stati il play Jamal Murray con 37 punti, sette rimbalzi e sei assist, e Nikola Jokic, che ha segnato 24 punti, di cui 15 solo nel quarto quarto. Anthony Davis è stato il migliore dei Lakers segnando con 28 punti mentre James e Austin Reaves ne hanno portati alla causa 23 ciascuno, insufficienti però a cominciare una rimonta che a questo punto sembra disperata- A sostenere i Lakers tra il pubblico c'era a bordo campo anche una nutrita squadra di stelle dello spettacolo, da Jack Nicholson a Denzel Washington, che di sicuro torneranno anche domani per gara-4, ultima chance per i californiani di evitare il cappotto. A spezzare subito l'equilibrio in campo è stato Murray, segnando 17 punti nel primo quarto e con una percentuale al tiro superiore a quella dell'intera formazione dei Lakers, che alla prima sirena si sono trovati in svantaggio 32-20. Un divario che i Lakers sono riusciti ad annullare rimanendo a ruota (58-55) all'intervallo. Un Jokic molto falloso ha impedito a Denver di riprendere il largo e il match era in pieno equilibrio all'inizio dell'ultimo quarto (84-82) ma il rientro del serbo ha spostato la bilancia dalla parte degli ospiti, che domani possono già festeggiare il successo. (ANSA).