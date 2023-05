Nba, Miami corsara a Boston: gli Heat vincono 123-116 in gara 1

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - Miami corsara in casa dei Celtics nella prima gara di finale di East Conference in Nba: gli Heat si impongono per 123-116 a Boston e si portano sull'1-0. Sugli scudi Jimmy Butler con 35 punti, 5 rimbalzi, 7 assist e 6 palle rubate, Mentre ai padroni di casa non sono bastati i 30 punti di Jayson Tatum, autore di due buoni primi quarti ma calato molto nella terza e nell'ultima frazione di gioco. Proprio il terzo quarto è stato decisivo per i Miami Heat che hanno messo a referto un parziale di 46 a 25. Si gioca al meglio delle 7 partite.

Stanotte scenderanno in campo Denver Nuggets e Los Angeles Lakers per la gara 2 di finale di West Conference. (ANSA).