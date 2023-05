Nba: buona la prima per i Nuggets che battono 132-126 i Lakers

I Nuggets, trascinati dall'ennesima prestazione super di Nikola Jokic, in casa a Denver hanno battuto 132 a 126 i Los Angeles Lakers nella prima partita di serie della finale di West Conference in Nba.

I Nuggets sono partiti subito bene, piazzando un +20 nel primo quarto. Ma Anthony Davis e LeBron James, autori rispettivamente di 40 e 26 punti finali, hanno riportato i californiani in gara risalendo addirittura a -3 (127-124) a pochi secondi dalla sirena. I Nuggets hanno comunque controllato gli avversari per tutto l'incontro, affidandosi al solito Jokic: il serbo ha messo a referto un 12 su 17 al tiro, 21 rimbalzi e 14 assist. Positiva anche la prova del compagno di squadra Jamal Murray che ha segnato 31 punti. Prossimo incontro domani ancora a Denver, prima di trasferirsi a Los Angeles per gara 3. Si gioca al meglio delle 7 partite.