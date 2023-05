Playoff Nba, Denver elimina Phoenix e Boston va a gara-7

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - La quinta tripla doppia ai playoff di Jokic condanna i Phoenix Suns 125-100 scesi in campo a Denver per gara-6 senza Chris Paul e Deandre Ayton, infortunatosi a una costola. Philadelphia crolla nel quarto quarto sotto le triple di Tatum (negativo fino a quel momento) e permette ai Celtics di restare "vivi": gara-7 domenica per decidere la serie Partita a basso punteggio (86-95), gara-6 è stata decisa solo nel quarto periodo. I Celtics in realtà si erano costruiti un vantaggio di 16 punti nel secondo quarto, merito soprattutto della coppia Brown-Smart. Ma proprio a causa delle brutte percentuali al tiro di Boston, Philadelphia riesce prima a ricucire la distanza e poi a portarsi addirittura sopra di 5 nel terzo quarto. L'ultimo parziale viene deciso da una prestazione individuale: quella di Jayson Tatum, che segna 16 dei suoi 19 punti proprio nel quarto finale.

Phoenix si presenta alla gara decisiva della stagione ancora senza Chris Paul e deve fare a meno anche di Deandre Ayton per un problema alla costola, sostituito da Landale in quintetto, dove trova posto anche Shamet. Ma la situazione di emergenza si vede: la gara dura solo un quarto, il primo, chiuso 44-26 dai Nuggets con un Caldwell-Pope caldissimo già a quota 17, e all'intervallo sono sopra di 30 (massimo vantaggio della loro storia ai playoff) tirando il 60/40/90% e ipotecando già di fatto la qualificazione. (ANSA).