Umana Venezia, accordo pluriennale con il coach Spahija

(ANSA) - VENEZIA, 11 MAG - Alla vigilia dei playoff, l'Umana Reyer Venezia ha annunciato oggi di aver trovato un accordo pluriennale con il coach croato Neven Spahija, subentrato a stagione in corso a Walter De Raffaele.

"In questi mesi - commenta il presidente, Federico Casarin - ci siamo conosciuti ed apprezzati ed ora abbiamo il desiderio reciproco di continuare ciò che è iniziato a febbraio. Siamo convinti che questo rapporto porterà reciproche soddisfazioni perché con il coach condividiamo le idee, i metodi di lavoro e la visione futura. Siamo soddisfatti di aver trovato questo accordo a ridosso dei playoff perché crediamo che possa darà ulteriore solidità e serenità a tutto l'ambiente".

Spahija si dice "grato per l'opportunità di continuare a lavorare per la Reyer. Come ho già detto avevo il desiderio di restare e trovare un accordo per cui sono davvero felice e voglio ringraziare Luigi Brugnaro e il presidente Casarin per la fiducia. Essere il capo allenatore della Reyer è un grande onore per me e voglio ringraziare anche lo staff e i giocatori: è anche grazie a loro che ho questa opportunità". (ANSA).