Nba, vittorie per Golden State e New York, serie sul 2-3

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Vittorie pesanti per Golden State e Knicks in gara 5 dei playoff di Conference del campionato Nba di basket: battendo rispettivamente i Lakers (121-106) e Miami (112-103) ottengono due vittorie d'oro e tengono vive le rispettive serie, portandosi sul 2-3. In gara-6 sia Miami sia i Lakers avranno il match point in casa.

I Warriors tengono aperta la serie contro i Lakers. Il trascinatore è ovviamente Steph Curry: 27 punti e 8 assist. Alle sue spalle i migliori sono Wiggins (25) e Draymond Green, che realizza 20 punti con 10 rimbalzi. A Los Angeles non basta il solito LeBron James che si ferma a 25 punti con nove rimbalzi e tre assist, seguito dai 23 punti di Davis.

New York supera Miami e tiene aperta la serie, volando sul 2-3 ed evitando la vittoria degli Heat in trasferta. Inizia malissimo la sfida per la formazione newyorkese, che firma solo 14 punti nel primo quarto e chiude sotto di dieci punti. La reazione però c'è ed è rabbiosa. Il protagonista e il frontman della vittoria è Jalen Brunson, che tira col 12/22 dal campo e con 10/12 dalla lunetta per un totale di 38 punti. La stella dei Knicks sfiora anche la tripla doppia con 9 rimbalzi e 7 assist, coadiuvato dai 26 punti di RJ Barrett e dai 24 di Randle. Anche Miami, come i Lakers, vola a gara-6 e avrà il match-point in casa. (ANSA).