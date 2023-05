Nba: colpaccio dei Sixers a Boston. Suns ko a Denver

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - I Philadelphia Sixers e i Denver Nuggets battono rispettivamente i Boston Celtics e i Phoenix Suns e si portano sul 3-2 nelle proprie serie di semifinale di conference in Nba.

Colpaccio dei Sixers che si impongono per 103 a 115, anche grazie ai 33 punti di un super Joel Embiid, a Boston in casa dei Celtics che subiscono una sconfitta inaspettata. Philadelphia guadagna la possibilità di chiudere la serie, al meglio delle sette partite, già giovedì davanti ai propri tifosi.

Il rientro tra le mura domestiche del Colorado. invece, fa bene ai Nuggets che non hanno problemi a sbarazzarsi facilmente dei Suns con uno schiacciante 118 a 102. Protagonista ancora una volta Nikola Jokic: il serbo, graziato per la "quasi rissa" con il proprietario dei Suns a bordo campo nell'ultima partita a Phoenix, ha giocato mettendo a referto tre "doppie cifre": 29 punti, 13 rimbalzi e 12 passaggi.

Nelle altre serie i Los Angeles Lakers conducono per 3-1 sui campioni in carica di Golden State. E sul 3-1 si trovano anche i New York Knicks nei confronti dei Miami Heat. (ANSA).