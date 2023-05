Nba: Lakers e Heat intravedono le finali di Conference

(ANSA) - LOS ANGELES, 09 MAG - I Lakers hanno battuto di misura i Warriors (104-101) e sono a una sola vittoria dalla finale di Western Conference, proprio come gli Heat a East, dopo la vittoria sui Knicks (109-101). Golden State, campione uscente, è vicino all'uscita ed anche New York è spalle al muro.

Domani dovranno prima vincere la quinta partita, poi le due successive per sperare di ribaltare una situazione che ormai appare compromessa.

Nonostante Stephen Curry stia dando il meglio, come dimostra la sua tripla doppia in serata (31 punti, 14 assist, 10 rimbalzi) i suoi Warriors sono caduti su un formidabile "fattore X" nella persona di Lonnie Walker, autore di tutti i suoi 15 punti nell'ultimo periodo, e che ha cambiato tutto per i Lakers che erano sotto di 12 a fine terzo quarto. "Non avremmo vinto questo incontro senza di lui", ha commentato LeBron James (27 punti, 10 rimbalzi, 6 assist).

A Miami, sono stati gli sforzi combinati di Jimmy Butler e Bam Adebayo ad avere la meglio su quelli di Jalen Brunson per consentire agli Heat di vincere. Il primo ha dato l'esempio a tutto campo (27 punti, 10 assist, 6 rimbalzi, 2 stoppate) e sembra essersi ripreso da una distorsione alla caviglia destra di una settimana fa. Il secondo ha dato il suo contributo con 23 punti e 13 rimbalzi. Sempre generoso, Jalen Brunson è stato il miglior realizzatore (32 punti) e assistman (11) della partita, ma NY è stata spesso sotto ne punteggio e i limiti dei Knicks in attacco sono apparsi ancora una volta lampanti. (ANSA).