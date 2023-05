Nba: vittorie per Sixers e Suns su Celtics e Nuggets

(ANSA) - ROMA, 08 MAG - I Philadelphia Sixers e i Phoenix Suns battono rispettivamente i Boston Celtics e i Denver Nuggets e si portano a 2-2 nella propria serie di semifinale delle conference di Nba.

I Sixers si impongono per 116 a 115 grazie alla tripla del sorpasso nei supplementari di James Harden, autore di 42 punti.

A nulla è servita ai Denver Nuggets, sconfitti 124 a 129 dai Suns, la super prestazione di Nikola Jokic: il serbo è stato autore del record personale di realizzazioni in una gara di playoff con 53 punti. Decisivi per Phoenix i 36 punti a testa di Kevin Durant e Devin Booker.

Nelle altre serie in corso i Golden State Warriors conducono per 2-1 sui Los Angeles Lakers; i New York Knicks sono sul 2-1 nei confronti dei Miami Heat. (ANSA).