Nba: vittorie per Miami Heat e LA Lakers su NY Knicks e Warriors

(ANSA) - ROMA, 07 MAG - I Miami Heat e i Los Angeles Lakers battono rispettivamente i New York Knicks e i Golden State Warriors e si portano a 2-1 nella serie delle semifinali delle conference Ovest ed Est di Nba. Gli Heat si impongono per 105 a 86, mentre i Lakers surclassano i Warriors di 30 punti: 127 a 97.

Nelle altre serie i Boston Celtics conducono per 2 a 1 sui Philadelphia Sixers, così come i Denver Nuggets sui Phoenix Suns. (ANSA).