Nba: vittorie per Boston Celtics e Phoenix Suns

(ANSA) - ROMA, 06 MAG - Vittorie per Boston e Phoenix, rispettivamente contro Philadelphia e Denver, nelle semifinali di conference di Nba giocate nella notte. A Boston i Celtics hanno battuto 114-102 i Sixers, portando la serie sul 2-1. A Phoenix i Suns hanno battuto 121-114 i Denver Nuggets, accorciano sul 2-1 la serie. Tutte le serie si giocano al meglio delle sette partite.

A Boston, nelle sfide tra campioni, Tatum e Brown hanno brillato tra i Celtics con 27 e 23 punti a testa; mentre ai Sixers non sono bastati i 30 punti di Embiid.

I Suns, invece, devono ringraziare Devin Booker (47) e Kevin Durant (39) che in coppia hanno realizzato 86 dei 121 punti della propria squadra nella partita.

Nelle altre serie in corso Golden State e Los Angeles Lakers sono sull'1-1 così come New York e Miami. (ANSA).