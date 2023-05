Playoff Nba, Boston travolge Philadelphia, la serie è sull'1-1

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - Dopo il ko interno con Philadelphia 76Ers di gara-1 dei playoff Nba i Boston Celtics si vendicano con una seconda gara dominata dopo l'intervallo: decisivo il parziale di 35-16 del terzo quarto, e nonostante il rientro di Embiid Philadelphia non riesce a opporre resistenza (e tira il 20% da tre). Brown miglior marcatore con 25 punti, molto bene anche Brogdon dalla panchina per i vice-campioni NBA in carica. 121-87 il risultato finale Gara-3 ora venerdì notte a Philadelphia. (ANSA).