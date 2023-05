Nba: Harden trascina Philadelphia alla vittoria su Boston

(ANSA) - LOS ANGELES, 02 MAG - Brillante e decisivo come non si vedeva da tempo, con 45 punti segnati, James Harden ha guidato Philadelphia alla vittoria (119-115) a Boston, per riconquistare il vantaggio dell'entry field della semifinale di Eastern Conference. Questi spareggi Nba si stanno rivelando l'occasione di prestazioni eccezionali di star ben oltre i trent'anni. Dopo i 56 punti dell'eroe degli Heat Jimmy Butler, 33 anni, contro i Bucks e i 50 di Stephen Curry, 35, per permettere ai Warriors di eliminare Sacramento in extremis, è il turno del 33enne Harden dimostrare che non ha perso nulla della sua mano sinistra. Bisogna tornare indietro di due anni per vederlo superare l'asticella dei 40 punti (41, già a Boston con Brooklyn), che aveva raggiunto otto volte tra il 2015 e il 2019, quando era un marcatore impenitente a Houston.

Boston dovrà riprendersi rapidamente per gara-2 di mercoledì.

Joel Embiid, capocannoniere del campionato in questa stagione, è rimasto ancora fuori, a causa di una distorsione al ginocchio destro, ma dovrebbe essere pronto al rientro.

Denver si è portata sul 2-0 contro Phoenix grazie al successo per 97-87. Jamal Murray, eroe di gara-1 con 34 punti, questa volta non ha ingranato ed i Nuggets si sono dovuti aggrappano a Nikola Jokic, che ha dominato gara-2, segnando 26 dei suoi 39 punti nel secondo tempo. Autore anche di 16 rimbalzi conquistati, 5 assist, ha guidato i suoi alla rimonta - Denver era sotto di 7 nel terzo quarto - trascinandoli al secondo successo nella serie. Venerdì si torna in campo, a Phoenix.

(ANSA).