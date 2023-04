Basket: sorteggio Mondiali 2023, l'Italia pesca le Filippine

(ANSA) - ROMA, 29 APR - L'Italia del basket pesca le Filippine dall'urna dei Mondiali 2023. La nazionale di Gianmarco Pozzecco giocherà la prima fase del torneo iridato a Manila nel gruppo A con i padroni di casa delle Filippine, la Repubblica Dominicana e l'Angola. Si giocherà all'Araneta Coliseum e gli azzurri esordiranno il 25 agosto contro l'Angola, secondo impegno il 27 con i domenicani e il 29 con le Filippine.

L'Italia torna a giocare un Mondiale nelle Filippine a distanza di 45 anni dall'ultima volta: nel 1978 Dino Meneghin e compagni chiusero al quarto posto. "Il Mondiale sarà per noi un'altra tappa significativa nel percorso di crescita e credibilità - il commento del ct azzurro Gianmarco Pozzecco -, sia come Nazionale sia come maturazione di questa generazione di giocatori italiani. Sarà anche una buona occasione per continuare a creare entusiasmo come abbiamo fatto finora con una serie di sold-out in tutte le nostre partite. Il sorteggio ci soddisfa anche per motivi logistici perché ci permette di rimanere a Manila per tutta la durata della competizione ma non vogliamo sottovalutare le nostre avversarie, tra cui le Filippine padrone di casa e la Repubblica Dominicana capace di eliminare l'Argentina vice-campione del Mondo dalla corsa al Mondiale. Il viaggio verso Manila è già iniziato".

Nella seconda fase, gli Azzurri incroceranno il gruppo B con Serbia, Cina, Portorico e Sud Sudan. (ANSA).