Playoff Nba, i Lakers perdono a Memphis, a Golden State gara-5

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Passaggio a vuoto dei Lakers in gara-5 che mancano il colpo del ko e permettono a Memphis di accorciare sul 2-3 nella serie (116-99 il risultato finale), Golden State sblocca l'equilibrio e batte a domicilio i Kings trovando il primo successo in trasferta. Clamoroso Jimmy Butler: 42 punti per Miami e canestro decisivo per completare la rimonta sui Bucks e condannare così Milwaukee all'eliminazione a sorpresa da testa di serie n°1. Fuori dai playoff anche i Cavaliers: New York vince a Cleveland e se la vedrà contro gli Heat in semifinale.

Messi spalle al muro e con l'unica opzione legata al successo, i Grizzlies sono riusciti a trovare la forza di evitare l'eliminazione nel primo testa a testa da dentro o fuori che in passato - ben 16 volte - contro le squadre di LeBron James sotto 1-3 ha sempre significato sconfitta. Memphis vuole provare a invertire il facile pronostico, dominando primo e terzo quarto e poi controllando la sfida e accorciando le distanze nella serie.

