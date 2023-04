Nba: Phoenix e Denver avanti, Young riapre i giochi per Atlanta

(ANSA) - ROMA, 26 APR - Phoenix e Denver chiudono la serie nei playoff del campionato Nba rispettivamente contro i Clippers e Minnesota e si sfideranno nella semifinale di Conference. Una tripla allo scadere di Trae Young regala la vittoria ad Atlanta contro Boston e riapre i giochi, con i Celtic ora avanti 3-2 nella serie.

I Suns, trascinati da Devin Booker battono Los Angeles 136-130 grazie a un super terzo quarto e chiudono sul 4-1 la serie contro i rimaneggiati Clippers. Stesso risultato per i Nuggets che condannano i Minnesota al ko (112-109) e all'eliminazione.

I Phoenix Suns si prendono gara-5 e si aggiudicano la serie 4-1 contro i Clippers. In Arizona finisce 136-130 grazie a Booker (47 punti e 10 rimbalzi) e ai 31 punti di Kevin Durant, oltre alla doppia doppia di Ayton (21 con 11 rimbalzi) e ai 15 di Chris Paul. Inutili per i Clippers i 27 di Powell e la doppia doppia di Plumlee, autore di 20 punti e 10 rimbalzi. Adesso, la formazione di Williams sfiderà Denver che vincendo 112-109 in gara-5 su Minnesota chiude la serie sul 4-1. I Nuggets sorridono grazie ai 35 punti di Jamal Murray e alla tripla doppia di Nikola Jokic che mette a referto 28 punti, 17 rimbalzi e 12 assist.

Boston spreca il primo match point e perde 119-117 in casa contro Atlanta che, grazie alla tripla di Trae Young a meno di 2 secondi dalla sirena finale, si prende gara-5 e riapre i giochi.

Adesso, i Celtics sono avanti 3-2. Protagonista assoluto proprio Trae Young, che mette a referto una doppia doppia da 38 punti e 13 assist, aiutato inoltre dai 22 di Collins. Il migliore per i Celtics è invece Jaylen Brown da 35 punti e 15/23 dal campo.

(ANSA).