Nba: 56 punti di Butler, gli Heat battono i Bucks in rimonta

(ANSA) - ROMA, 25 APR - I Miami Heat e i Los Angeles Lakers, vincendo negli incontri della notte, si sono portati entrambi in vantaggio 3-1 sui rispettivi rivali, i Milwaukee Bucks e i Memphis Grizzlies, nei playoff di Nba.

A Miami, c'è stato l'exploit di Jimmy Butler, che ha realizzato quasi la metà dei punti che hanno consentito agli Heat di imporsi in rimonta per 119-114. Nella storia dei playoff, solo Michael Jordan (63 punti), Elgin Baylor (61) e Donovan Mitchell (57) hanno fatto meglio. Per il 33enne texano si tratta della miglior prestazione complessiva in carriera in quanto, al di là dei numeri, ha ribaltato da solo una partita che sembrava persa. I Bucks, approfittando del rientro di Giannis Antetokounmpo, autore di una tripla doppia (26 punti, 13 assist, 10 rimbalzi), erano avanti di 14 punti in avvio di quarto quarto, prima di crollare 41-25. "Vincere in questo modo, in questa atmosfera, è una cosa enorme - ha commentato Butler -, ma il lavoro non è finito, abbiamo ancora una partita da vincere". La quinta sfida è prevista domani.

A Los Angeles, i Lakers hanno faticato per imporsi ai supplementari sui Grizzlies, col punteggio di 117-111. Memphis sembrava destinata a portarsi sul 2-2, potendo gestire un vantaggio di sette punti a poco più di cinque minuti dalla fine, ma D'Angelo Russell con una tripla da tre ha consentito ai Lakers di tornare in corsa, approdare all'overtime e di vincere grazie ad un'ottima difesa nei minuti decisivi. (ANSA).