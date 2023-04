Nba: Golden State impatta con i Kings, NY vince al Garden

(ANSA) - SAN FRANCISCO, 24 APR - Anthony Edwards ha segnato 34 punti, compresa una 'bomba' da tre punti a 11,5" dalla fine, così i Minnesota Timberwolves hanno battuto i Denver Nuggets 114-108 dopo l'over time e sono rimasti in vita nella serie dei play off Nba. Denver, che ha avuto il miglior record di stagione regolare a Ovest, ha avuto 43 punti e 11 rimbalzi dal due volte 'Mvp' della lega Nikola Jokic. Minnesota è ora in svantaggio 3-1 nella serie, e il suo compito è arduo: nessuna squadra Nba è tornata da 0-3 a vincere una serie al meglio delle sette partite. "Ci vediamo a Denver", ha detto a fine match Edwards, i cui 16 punti nel terzo quarto hanno segnato la svolta dei Timberwolves. Mike Conley ha aggiunto 19 punti , mentre Karl-Anthony Towns ha segnato 17 punti con 11 rimbalzi. Per coach Michael Malone di Denver i troppi errori difensivi nel supplementare hanno condannato la sua squadra.

Emozioni anche tra Golden State Warriors e Sacramento Kings, con i campioni in carica che hanno vinto di un punto, 126-125, pareggiando la serie (2-2). I Kings recriminano sul tiro da tre fallito da Harrison Barnes a fil di sirena. Stephen Curry ha guidato i Warriors con 32 punti ma ha anche chiamato erroneamente un timeout quando i Warriors non ne avevano più, guadagnandosi un fallo tecnico. Klay Thompson ha aggiunto 26 punti e Jordan Poole 22. Draymond Green, reduce dalla squalifica, ha segnato 12 punti con 10 rimbalzi e sette assist dalla panchina.

Nella Eastern Conference, i New York Knicks e i Boston Celtics si sono portati a una vittoria dal superamento delle rispettive serie, entrambe sul 3-1. I Knicks, al Madison Square Garden, hanno battuto i Cleveland Cavaliers 102-93 e i Celtics hanno sconfitto Atlanta 129-121. Per New York un'altra vittoria conro i Cavs vorrebbe dire superare il primo turno dei play off per la prima volta dal 2013. I Celtics possono concludere la loro serie in casa martedì dopo essersi ripresi da una deludente sconfitta in gara tre con una vittoria convincente ad Atlanta. Jayson Tatum e Jaylen Brown hanno segnato 31 punti ciascuno. (ANSA).