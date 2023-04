Nba:Sixers in semifinale a Est,Milwaukee è senza Giannis e perde

(ANSA) - LOS ANGELES, 23 APR - E' semifinale a Est per i Philadelphia 76ers che ieri notte hanno ottenuto la loro quarta vittoria sui Brooklyn Nets nella serie dei play off Nba. Senza la loro stella Joel Embiid, infortunato, i Sixers hanno beneficiato del contributo di Tobias Harris, in doppia doppia con 25 punti e 12 rimbalzi, e del 'Barba' James Harden, anche lui in doppia doppia con 17 punti e 11 assist (più 8 rimbalzi).

Sempre nella Eastern Conference, l'assenza di Giannis Antetokounmpo si sta facendo sentire nelle file dei Milwaukee Bucks, considerati la favorita n.1 per il titolo prima dei play off ma ora senza il greco, fuori per un problema alla schiena.

Così, contro i Miami Heat è arrivata la seconda sconfitta, per 121-99 e ora i Bucks sono sotto nella serie, per 2-1. Grande protagonista dell'incontro è stato, per Miami, Jimmy Butler che ha segnato 30 punti, ma si è anche infortunato così come Victor Oladipo, e ora i due sono in dubbio per la quarta sfida della serie.

Ad Ovest i LA Lakers vincono per la nona volta consecutiva (comprese le partite della 'regular season') e con il 111-101 a spese dei Memphis Grizzlies vanno sul 2-1 nella serie. Lebron James risponde alle provocazioni di Dillon Brooks dopo gara-2 ("Lebron ormai è vecchio") segnando 25 punti, Anthony Davis ne mette dentro altri 31 così ai Grizzlies non bastano i 45 (di cui 24 nell'ultimo quarto) di un super Ja Morant. Quanto a Brooks, si fa espellere nel terzo quarto per un colpo proibito proprio a Lebron.

Sempre nella Western Conference, i Phoenix Suns si avvicinano alle semifinali andando a vincere per 112-100 sul campo dei LA Clippers e ora sono avanti 3-1 nella serie. Ancora una grande prestazione per Kevin Durant, con 31 punti, 11 rimbalzi e 6 assist. 30 sono invece i punti segnati da Devin Booker. (ANSA).