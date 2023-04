Nba: vittorie per Atlanta, New York Knicks e Denver Nuggets

(ANSA) - ROMA, 22 APR - Tre le partite dei playoff di Nba giocate nella notte. In East Conference vittorie per Atlanta Hawks e New York Knicks su Boston Celtics e Cleveland Cavaliers; in West Conference vincono i Denver Nuggets sui Minnesota Wolves.

East Conference: Atlanta-Boston 130-122; (2-1 nella serie); New York Knicks-Cleveland 99-79 (2-1). West Conference Minnesota-Denver 111-120 (0-3). Le altre serie vedono Philadelphia-Brooklyn 3-0; Milwaukee-Miami 1-1; Sacramento-Golden State 2-1; Memphis-Los Angeles Lakers 1-1; Phoenix- Los Angeles Clippers 2-1.

I Denver Nuggets, primi ad Ovest, non sono che ad una vittoria dalle semifinali di conference grazie alla terza vittoria sui Minnesota Wolves mentre i New York Knicks, davanti agli occhi attenti del regista Spike Lee al Madison Square Garden, sono passati in vantaggio sui Cleveland Cavaliers. Gli Atlanta Hawks hanno rilanciato in parte le loro ambizioni grazie alla vittoria sui Boston Celtics. (ANSA).