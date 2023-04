Basket: nei playoff NBA Memphis e Milwaukee si riscattano

(ANSA) - LOS ANGELES, 20 APR - Memphis e Milwaukee, sconfitte in casa nella prima partita dei playoff NBA, si riscattano in gara-2: i Bucks dominano Miami (138-122) e i Grizzlies battono i Lakers (103-93). A Denver i Nuggets hanno siglato un nuovo successo contro i Minnesota Timberwolves e andranno a Minneapolis forti di due vittorie.

Xavier Tillman ha segnato 22 punti e preso 18 rimbalzi per Memphis. Privi di Ja Morant, infortunato alla mano destra, i Grizzlies si sono affidati alla difesa, limitando l'attacco dei Lakers a 44 punti all'intervallo, quando avevano un vantaggio di 15 punti (59-44). Anthony Davis è stato così in grado di piazzare solo 13 punti, con una percentuale di tiro molto bassa (28,6%). LeBron James ha provato a scuotere la sua squadra segnando 28 punti, e il giapponese Rui Hachimura ne ha aggiunti 20, diventando il primo giocatore della franchigia californiana a segnarne così tanti dalla panchina dai tempi di Magic Johnson nel 1996.

A Milwaukee, i Bucks hanno dovuto fare a meno di Giannis Antetokounmpo, che domenica ha subito un infortunio alla parte bassa della schiena in gara 1. Questo non ha impedito loro di raffreddare la foga dei Miami Heat, battuti 138-122. Milwaukee ha preso il vantaggio fin dai primi minuti e senza mai perdersi d'animo, con sette giocatori sopra i 10 punti di cui tre sopra i 20 ed all'intervallo era già sopra di 26 punti: 81-55. Hanno nuovamente ampliato il divario nel terzo.

In Colorado, Denver ha ampliato il divario nella serie contro i Timberwolves. Ma questa nuova vittoria dei compagni di squadra di Nikola Doncic, che ha sfiorato la tripla doppia con 27 punti, 9 rimbalzi e 9 assist, è stata difficile da ottenere. I Timberwolves, supportati da Anthony Edwards (41 pt) e Rudy Gobert (19 pt, 8 rimbalzi) erano in vantaggio di due punti all'inizio dell'ultimo quarto. Jamal Murray è stato particolarmente efficace in questo incontro tra le fila dei Nuggets, con 40 punti con quasi il 60% di successo al tiro.

(ANSA).