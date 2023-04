Nba: Jaren Jackson jr eletto miglior difensore dell'anno

(ANSA) - ROMA, 18 APR - Jaren Jackson jr è stato eletto miglior difensore dell'anno in Nba. Il 23enne giocatore dei Grizzlies, alla quinta stagione nel massimo campionato di basket americano, ha raccolto 56 dei 100 voti disponibili come prima scelta, superando Brook Lopez e Evan Mobley. Figlio d'arte (suo papà ha giocato tredici stagioni in Nba) ha totalizzato 391 punti, assegnati da una giuria di esperti di tutto il mondo e diventa il secondo giocatore più giovane a vincere questo titolo, dopo Dwight Howard nel 2009. Jaren Jackson ha anche segnato una media di 18,6 punti a partita, 6,8 rimbalzi con Memphis che ha chiuso al secondo posto nella Conference ovest.

"Penso di essere il Defensive Player of the Year quest'anno - aveva detto pochi giorni fa il cestista americano -. Penso proprio di aver messo assieme qualcosa di speciale, e voglio il premio". (ANSA).