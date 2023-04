Nba: Golden State ancora ko, Sacramento vola sul 2-0

(ANSA) - ROMA, 18 APR - Seconda vittoria consecutiva per Sacramento che si porta avanti 2-0 nella serie playoff Nba contro Golden State. I Kings, in vantaggio per tre quarti di partita resistono agli assalti degli Warriors, che riescono a portarsi in parità ma mancano l'occasione del sorpasso. Finisce così 114-106, e Sacramento infligge ai campioni in carica il primo 0-2 in una serie di playoff dal 2007. Decisivi i 24 punti di De'Aaron Fox e Domantas Sabonis. A sette minuti dalla fine l'episodio che porta all'espulsione di Daymond Green: Sabonis per terra si aggrappa alla gamba destra di Green, che di risposta rifila un pestone al petto del lituano.

A Philadelphia i Sixers battono i Brooklyn Nets 96-84 e si portano sul 2-0 nella serie trascinati dai 33 punti di Tyrese Maxey. (ANSA).