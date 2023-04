Basket:Lakers vincono a overtime con Minnesota e vanno a playoff

(ANSA) - ROMA, 12 APR - I Lakers conquistano il successo 108-102 all'over time e l'accesso ai playoff al termine di una gara pazzesca contro Minnesota - in svantaggio per oltre 40 minuti e poi agganciati sulla sirena dai T'Wolves che nei 5 minuti supplementari non ne avevano più: 30 punti per LeBron James che al primo turno dovrà vedersela con Memphis.

Nell'altra gara della notte, Atlanta batte Miami 105-116 e si prende l'accesso alla postseason dove sfiderà Boston al primo turno, mentre gli Heat attendono la vincente tra Toronto e Chicago. Una vera e propria lezione di tattica e non solo: Atlanta trova l'approccio migliore per la sfida contro Miami, sorprende gli Heat a domicilio in avvio e riesce poi a mantenere il vantaggio necessario per vincere e prendersi la qualificazione ai playoff come settima forza delle Eastern Conference e dunque come la prossima avversaria di Boston - ribaltando così ogni pronostico che vedeva favorita la franchigia della Florida, dominante lo scorso anno ai playoff contro gli Hawks in una serie terminata 4-1 per gli Heat