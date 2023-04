Basket: Nba; si chiude regular season, Lakers ai play-in

(ANSA) - ROMA, 10 APR - Si conclude la regular season Nba, con il tabellone play-in e playoff rimasto in equilibrio fino all'ultimo possesso delle gare finali tra New Orleans e Minnesota, oltre che il testa a testa tra Clippers e Suns: alla fine la squadra di Los Angeles e Golden State vanno direttamente ai playoff, mentre i Lakers settimi dovranno passare dal play-in.

I Warriors campioni in carica chiudono sesti, e incroceranno la rivelazione Sacramento. Soltanto settimo posto e dunque l'anticamera del play-in per i Los Angeles Lakers che piegano Utah e avranno il vantaggio campo contro Minnesota, capace di battere New Orleans in volata.

Il 15 aprile via alla corsa all'anello. Il play-in comincerà l'11 aprile. (ANSA).