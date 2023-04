Basket: Nba; Fontecchio protagonista nei Jazz contro Denver

(ANSA) - LOS ANGELES, 09 APR - Tre le partite della Nba giocate nella nottata di ieri, che hanno portato a una migliore definizione delle classifica a Ovest, in vista dei play off e delle sfide preliminari dei play in.

Simone Fontecchio è stato uno dei protagonisti del successo per 118-114 dei suoi Utah Jazz (già fuori dalla lotta per la post season) contro i Denver Nuggets a loro volta già sicuri del primo posto nella Western Conference e quindi con qualche titolare tenuto a riposo (mossa comune a molti team, per evitare infortuni in vista dei play off). Per l'azzurro 15 punti, 6 rimbalzi e 4 assist in 23′ di gioco.

Successo importante per i Los Angeles Clippers, che hanno battuto 136-125 i Portland Trail Blazers, ormai già con la testa alla prossima stagione. Ancora senza Paul George, i californiani si affidano a Kawhi Leonard, che ha risposto presente con 27 punti e 8 rimbalzi. Bene anche Russell Westbrook,, con 20 punti e 6 assist. I Clippers si riprendono così il quinto posto in classifica.

Ad Austin, dove sono stati dislocati per questo match, i San Antonio Spurs hanno perso 151-131 contro i Minnesota Timberwolves. Anthony Edwards è stato il match winner con 33 punti e 13/25 al tiro (ANSA).