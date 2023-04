Eurolega, EA7 Milano-Barcellona 84-76

(ANSA) - MILANO, 07 APR - Si chiude con una vittoria la stagione di Eurolega al Forum dell'EA7 Milano che, nonostante una annata dal record negativo, registra una media di quasi 10 mila spettatori a partita.

La squadra di coach Messina, già eliminata, liquida 84-76 il Barcellona, già qualificato con il vantaggio del fattore campo, e interrompe così una striscia di 4 sconfitte pesanti tra campionato e coppa.

Prova molto equilibrata dell'Olimpia che scappa via grazie ad un terzo periodo di alta qualità: 21 assist (5 per Pangos e Shields), 5 giocatori in doppia cifra - Napier 18, Baron 12, Melli 11, Hines 10, Ricci 10 - e una forte pressione sulla palla che costringe gli avversari ad un modesto 24/66 dal campo.

"E' stata una serata importante per i nostri tifosi - rimarca Messina -, speriamo che una gara del genere possa darci fiducia per i playoff della Serie A".

Settimana prossima, l'Olimpia affronterà nell'ultimo turno di Eurolega la Segafredo Bologna nel derby italiano, possibile antipasto della finale scudetto. (ANSA).