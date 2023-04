EA7 Milano battuta 85-66 dal Maccabi Tel Aviv, addio Eurolega

(ANSA) - MILANO, 30 MAR - Ora è ufficiale. L'EA7 Milano manca l'obiettivo playoff di Eurolega per la prima volta dall'avvento di Ettore Messina. Lo sancisce la netta sconfitta, la 18esima in Europa, sul campo del Maccabi Tel Aviv (85-66) al termine di una gara mai in discussione. Brown (17 e 8 assist) e Baldwin (15 e 6) mettono a ferro e fuoco la difesa dell'Olimpia: a beneficiarne sono soprattutto Sorkin (18) e Nebo (8 e 10 rimbalzi) per un primo allungo (53-36 al 19'). Napier (15) e Shields (14, ma uscito zoppicando nel finale) provano una vana riscossa (66-60 al 31') perché il finale è un assolo del Maccabi, ormai certo del pass per la post season. Un obiettivo sfumato per entrambe le italiane, Olimpia Milano e Virtus Bologna, alle quali ora non resta altro che contendersi lo scudetto. (ANSA).