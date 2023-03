Impianto da 10mila posti, nuova casa della Virtus Bologna

Diecimila posti a sedere, tribune smontabili per permettere anche concerti ed eventi fieristici, negozi, store per gli sponsor, due campi da basket (uno per l'allenamento) e un 'involucro dinamico' che avvolgerà tutto l'edificio: una sorta di quinta urbana che come una grande lanterna sospesa racconterà ai visitatori, ai tifosi e alla città di Bologna le attività che avvengono dentro al Palazzetto.

Sarà così la nuova casa della Virtus Segafredo Bologna, "un edificio iconico, modulabile, energicamente efficiente", come l'ha definito l'architetto Michele Roveri, dello studio Mario Cucinella Architects che ha progettato l'impianto.

Il Padiglione polifunzionale che sorgerà nel quartiere fieristico (sull'attuale padiglione 35) è stato presentato questa mattina dal sindaco di Bologna Matteo Lepore, dal presidente Virtus Segafredo Bologna, Massimo Zanetti, dal presidente di BolognaFiere Gianpiero Calzolari e dallo stesso architetto Roveri. Il progetto inizierà a breve l'iter in Giunta e in Consiglio Comunale. "Useremo al massimo, 365 giorni all'anno, il potenziale e gli spazi della Fiera - ha detto Lepore - siamo orgogliosi come Basket City di presentare un progetto come questo. E' anche un messaggio verso l'Eurolega, dove la Virtus è tornata e vogliamo rimanerci con una infrastruttura adeguata". "L'investimento si aggirerà sui 55 milioni di euro - ha spiegato Calzolari - la nostra idea è di completare l'opera per Natale 2024, inizio del 2025". I lavori partiranno questa estate.

"Il mio è un contributo alla città di Bologna - ha detto il presidente Zanetti - feci delle promesse quando presi la Virtus e credo di averle mantenute, anche quella di darle una casa, un giorno non ci sarò più e chi prenderà la Virtus la troverà con la sua casa. Per restare in Eurolega è indispensabile un Palazzetto e un impianto adeguato".