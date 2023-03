Basket: Eurolega; Fenerbahce-EA7 Milano 75-82

(ANSA) - MILANO, 21 MAR - Resta ancora accesa la flebile speranza di playoff per l'EA7 Milano. Il successo in trasferta sul Fenerbahce (82-75), recupero della gara rinviata a causa del terremoto di febbraio in Turchia, permette alla squadra di Ettore Messina di agganciare la Virtus Bologna in classifica, a due vittorie dall'ottavo posto (coabitato da Baskonia e Zalgiris) con cinque turni ancora da disputare.

E' Napier il giocatore guida di Milano, ancora senza 5 giocatori. Il playmaker americano (l'Olimpia è 7-1 dopo il suo arrivo) gioca una ripresa sontuosa, segnando 21 sui 26 punti complessivi, con 5/8 da tre. Il resto lo fanno Luwawu-Cabarrot (19), Voigtmann (8 e 8 rimbalzi) e i sei punti consecutivi di Baron negli ultimi 2' (8 totali). Per il Fenerbahce, che resta a contatto solo grazie ai 17 rimbalzi offensivi e i 77 tiri dal campo (ma appena 29 canestri), giganteggia Motley (22 e 9) con il supporto di Guduric (19). "Siamo molto felici - rimarca Messina -. Abbiamo giocato con grande desiderio e condotto la gara per 40'. Devo ringraziare i giocatori per questo grande sforzo". (ANSA).