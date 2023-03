Nba: Denver batte Detroit e si assicura i playoff

Denver, guidata da Nikola Jokic decisivo nella vittoria ottenuta a Detroit (119-100), si è assicurata la presenza ai playoff in Nba, mentre Milwaukee, leader E già qualificato a Est, è cadutA contro Indiana (139-123). I Nugget dovevano arrestare la striscia negativa di quattro battute d'arresto di fila. In questo periodo negativo, Jokic era stato l'unico a mantenere il suo livello. Cosa che ha fatto ancora (30 pt, 10 rimbalzi, 9 assist) contro Detroit. Ma stavolta potendo contare sui suoi compagni, primo fra tutti Jamal Murray (19 punti, 10 assist).

Alle spalle di Denver c'è Sacramento, che ancora una volta ruba il secondo posto a Memphis, grazie al successo su Brooklyn (101-96), con Domantas Sabonis a dare il massimo (24 punti, 21 rimbalzi). Con questa 42esima vittoria (e 27 sconfitte), i Kings sono sicuri di concludere la loro stagione con una nota positiva, cosa che non accadeva dal 2006, anno della loro ultima apparizione ai playoff. Phoenix (quarta) ha messo fine a una serie di tre sconfitte, vincendo (116-113) contro Orlando. In assenza di Kevin Durant (caviglia), il collettivo dei Suns ha brillato con cinque giocatori da almeno 15i punti. Devin Booker il più prolifico (19). Per Paolo Banchero 18 punti e 8 rimbalzi.

A Oriente la sorpresa è arrivata da Indianapolis, dove i Pacers, pur privi per infortunio d;;i Tyrese Haliburton, hanno maltrattato i Bucks. Andrew Nembard (24 punti) e Aaron Nesmith (22) sono stati i migliori realizzatori per Indiana, che ha inflitto un 35-22 a Milwaukee nell'ultimo quarto, con una percentuale positiva al tiro del 66,7%. Giannis Antetokounmpo, senza demeriti ma nemmeno forzature, si è dovuto accontentare di 25 punti, senza riuscire a pesare come gli riesce di solito. Questo successo permette ai Pacers di credere ancora nei playoff, alla portata anche di Washington e Toronto, che ha sbaragliato agevolmente Oklahoma City (128-111).