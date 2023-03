Nba: riecco Antetokounmpo, i Bucks battono Sacramento

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Giannis Antetokounmpo è tornato in piena forma dopo l'infortunio che lo ha tenuto fuori per tre partite in Nba. Il greco ha segnato 46 punti per portare alla vittoria in rimonta i Milwaukee Bucks (133-124), leader della Eastern Conference, sui Sacramento Kings, terzi a Ovest. Nel finale del match in California, uno dei più attesi del lunedì, una rissa ha coinvolto molti giocatori e si è conclusa con le espulsioni di Lopez dei Bucks e Lyles dei Kings, che l'avevano accesa.

I Bucks allungano così in testa sui Boston Celtics, sconfitti a sorpresa 111-109 a Houston dai Rockets, la peggior squadra della Western Conference che veniva da tre sconfitte di fila.

Non sono bastati i 43 punti di Jaylen Brown, che all'ultimo secondo hanno sbagliato il canestro che poteva portarli ai supplementari. Negli altri incontri del lunedì, i Golden State Warriors hanno battuto per 123-112 i Phoenix Suns, arrivati in California ancora senza il loro leader Kevin Durant e che si sono dovuti inchinare ai 38 punti di Thompson (33 dei quali solo nel primo tempo, con otto triple) e ai 23 di Curry. La squadra di Steve Kerr è ora quinta a Ovest, proprio dietro ai Suns. I Miami Heat si sono imposti 119-115 sugli Utah Jazz, nelle cui file ha brillato Simone Fontecchio, che ha realizzato 23 punti, il suo massimo in Nba, nell'arco di 30 minuti in campo, con cinque triple e altrettanti rimbalzi. La squadra della Florida ha avuto 24 punti da Butler e soprattutto ben sette giocatori in doppia cifra. (ANSA).