Basket, Nba: Jokic da 37 punti non basta, Denver sconfitto

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Denver Nuggets sconfitti a sorpresa sul parquet di San Antonio e a poco serve la tripla doppia firmata da Nikola Jokic, che garantisce ai suoi 37 punti, ma non il successo. Joel Embiid da 39 punti trascina Filadelfia contro Portland, i 42 punti di Donovan Mitchell servono solo a limitare i danni per Cleveland che cade ugualmente sul campo di Miami per sole 4 lunghezze. Altro successo di Atlanta su Washington, i Lakers piegano i Toronto Raptors in casa.

Risultati: Miami-Cleveland 119-115 LA Lakers-Toronto 122-112 Minnesota-Brooklyn 123-124 (o.t.) San Antonio-Denver 128-120 Filadelfia-Portland 120-119 Washington-Atlanta 107-114 (ANSA).