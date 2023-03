Basket, Nba: Banchero non basta, Fontecchio prima da titolare

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - Paolo Banchero ancora protagonista della notte Nba: in 33' segna 20 punti, con quattro rimbalzi e tre assist. La sua performance, tuttavia, non evita a Orlando il ko casalingo contro Milwaukee, che s'impone 134-123. L'altro italiano in campo, Simone Fontecchio, alla prima da titolare, garantisce 6 punti agli Utah Jazz: la squadra di Salt Lake City esce però dal campo sconfitta contro Dallas, che sfrutta il fattore casalingo e s'impone 120-116. Inutili anche i 40 punti e le 10 triple di Steph Curry: Golden State si arrende infatti sul parquet di Oklahoma City. Vincono i Lakers nel giorno in cui viene ritirata la maglia numero 16 di Pau Gasol. I Knicks, invece, vengono messi sotto in casa da Charlotte; a tenere alti i colori di New York ci pensa Brooklyn, che piega Houston in Texas.

Risultati: Dallas-Utah 120-116 New York-Charlotte 105-112 LA Lakers-Memphis 112-103 Houston-Brooklyn 96-118 Oklahoma City-Golden State 137-128 Detroit-Washington 117-119 Orlando-Milwaukee 123-134 Minnesota-Filadelfia 94-117 (ANSA).