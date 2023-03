Eurolega: Valencia-EA7 Milano 84-88

(ANSA) - MILANO, 07 MAR - Napier, Pangos, Ricci e Melli: sono loro i quattro moschettieri dell'Olimpia corsara a Valencia (88-84). Arriva così il quinto successo consecutivo per l'EA7 Milano, imbattuta dal 26 gennaio, e a caccia di una disperata rimonta verso l'ottavo posto per il playoff.

E' una vittoria di carattere, visto che i principali protagonisti biancorossi non erano certo nelle migliori condizioni: Napier (28, 5/8 da tre, 9/10 ai liberi, 5 assist) era in dubbio per una distorsione alla caviglia, Pangos (13) era rientrato domenica dopo tre mesi di stop e Ricci (12 con 5/6 dal campo) non si era allenato alla vigilia per un affaticamento. E' il terzo periodo a fare la differenza per l'Olimpia: dopo un primo tempo morbido in difesa (39-42), Milano alza i giri del motore e piazza un 20-7, seguito da un'altra spallata fino al +12 (65-53) grazie a un clamoroso 11/14 da tre dopo l'1/7 iniziale. Il finale è thriller: Harper e Jones riportano Valencia sul -1 (85-84) ma il rimbalzo offensivo di Melli (11 e 7) a 14'' dalla sirena sul secondo libero sbagliato di Napier regala la vittoria a Milano. (ANSA).