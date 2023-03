Basket: Nba; vittorie pesanti per Denver e Philadelphia

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - Sei le partite giocate nella notte italiana nel campionato Nba e tra i risultati in evidenza le vittorie di Denver contro Toronto (118-113) e quella di Philadelphia (147-143) in casa di Indiana. Vittoria all'overtime per Cleveland (118-114) contro Boston che subisce la terza sconfitta consecutiva. Vince Sacramento contro i Pelicans (123-108), Miami supera Atlanta (130-128) e successo esterno per Portland che batte 110-104 Detroit.

Battendo Toronto in rimonta Denver inanella la quarta vittoria consecutiva confermandosi leader a Ovest. Decisivi i 24 punti di Jamal Murray e i 20 di Porter, con Nikola Jokic che mette a referto 17 punti e 13 rimbalzi. Ai Raptors, invece, non bastano i 21 con 14 assist di VanVleet, i 19 di Siakam e i 18 di Poeltl. Terza sconfitta di fila per Boston, la seconda all'overtime: Cleveland sotto di 14 lunghezze (92-78) dopo 36 minuti ribalta il match grazie alla prestazione di Donovan Mitchell (40 punti e 11 rimbalzi) e di Mobley (25 con 17 rimbalzi). A Boston pesano le assenze di Tatum e Horford e non bastano un Jaylen Brown quasi da tripla doppia (32 punti, 13 rimbalzi e 9 assist), i 24 di Brogdon e i 12 di White e Grant Williams.

Colpo esterno per Philadelphia, che passa 147-143 a Indianapolis contro i Pacers. Spettacolare duello a distanza tra Joel Embiid e Tyrese Haliburton: il camerunense mette a referto 42 punti con 19/19 ai liberi, mentre la stella di Indiana chiude in doppia doppia a quota 40 e aggiungendo 16 assist.

Sacramento torna alla vittoria battendo i Pelicans. Decisivi i i 25 punti di Huerter (con 6 triple) e di Sabonis (19 punti con 11 rimbalzi e 11 assist). Vince Miami contro Atlanta: decisivo Jimmy Butler (26 punti, 9 rimbalzi e 9 assist). Vittoria esterna per Portland a Detroit grazie ad un super Damian Lillard (31 punti, 13 rimbalzi e 12 assist) e a Grant (26 punti). (ANSA).