Basket, Nba: Banchero da incorniciare, 31 punti a Charlotte

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - Paolo Banchero illumina la notte Nba con una prestazione sontuosa, trascinando Orlando al successo sul parquet di Charlotte contro gli Hornets. L'ala di cittadinanza italiana, sebbene sia nato a Seattle, chiude con un bottino di 31 punti (13/26 al tiro e 2/6 dall'arco), facendo lievitare ulteriormente i propri numeri. Una tripla doppia di Nikola Jokic manda al tappeto Memphis e permette a Denver di mettere al sicuro il primo posto a Ovest. Rimonta di Brooklyn a Boston; ai Lakers non bastano i 38 punti di Anthony Davis per piegare Minnesota, che vince a Los Angeles. I 16 punti di Simone Fontecchio non evitano agli Utah Jazz la sconfitta sul campo di Oklahoma.

Risultati: Denver-Memphis 113-97 Miami-New York 120-122 LA Lakers-Minnesota 102-110 Atlanta-Portland 129-111 Boston-Brooklyn 105-115 Golden State-New Orleans 108-99 Sacramento-LA Clippers 128-127 Chicago-Phoenix 104-125 Oklahoma City-Utah 130-103 Charlotte-Orlando 106-117 (ANSA).