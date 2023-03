Basket: Nba, LeBron James, scongiurato il rischio operazione

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - Notizie agrodolci per LeBron James, che si è sottoposto a ulteriori esami nei giorni scorsi dopo l'infortunio di domenica nel match contro Dallas: problema al tendine del piede destro, scongiurato il rischio di un'operazione, ma la situazione dovrà essere rivalutata tra tre settimane, quando potrebbe essere troppo tardi per i Lakers per sperare di acciuffare un posto ai playoff.

Tornato a Los Angeles dopo la partita vinta in rimonta contro Dallas, LeBron James si è sottoposto nei giorni scorsi a diversi esami e consulti medici per capire l'entità dell'infortunio subito nel match contro i Mavericks: problema al tendine del piede destro che lo costringerà a restare fuori almeno per altre tre settimane. La buona notizia però è che l'infortunio non richiederà l'operazione e questo lascia uno spiraglio di speranza, soprattutto se le cose dovessero andare per il verso giusto in queste settimane - con i Lakers che proveranno sicuramente a restare in corsa per un posto ai playoff. (ANSA).