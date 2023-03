Nba: Milwaukee batte Brooklyn, 15mo successo di fila

(ANSA) - LOS ANGELES, 01 MAR - I Milwaukee Bucks, da poco alla testa della Eastern Conference, hanno vinto a Brooklyn contro i Nets 118-104, mentre i Nuggets, leader della Western Conference, sono andati a vincere ancora più largamente a Houston (133-112). Giannis Antetokounmpo ha segnato 33 punti e Milwaukee ha ottenuto la quindicesima vittoria consecutiva. Ma raggiungerla non è stato facile per i Bucks, contro una squadra di Brooklyn ancora in ricostruzione dopo le partenze di Kyrie Irving e Kevin Durant. I Nets sono andati rapidamente avanti nel primo quarto e avevano ancora dieci lunghezze di vantaggio all'intervallo.

A Houston, i Denver Nuggets hanno ampiamente dominato i Rockets, con ancora una volta una tripla doppia del fuoriclasse Nikola Jokic, autore di 14 punti, 11 rimbalzi e dieci assist.

Dopo due partite molto difficili - una sconfitta a Memphis, poi una vittoria ai supplementari contro i Clippers - i Nuggets hanno messo ordine nel gioco e hanno potuto contare su un efficace Jamal Murray (32 punti).

I Memphis Grizzlies hanno battuto (121-109) i LA Lakers, orfani di LeBron James, infortunato a un piede e indisponibile per diverse settimane. Limitato a sei punti dalla difesa dei Lakers in un primo tempo vinto dai californiani per 49-46, Ja Morant si è svegliato improvvisamente per segnare 28 punti nel terzo quarto, vinto 7-35 dai Grizzlies che sono poi passati in vantaggio. Il guizzo di Morant è stato fatale ai Lakers, privi, oltre che di James, di D'Angelo Russell anche lui infortunato.

Memphis è ancora seguita da vicino nella classifica della Western Conference dai Sacramento Kings, che hanno strappato la vittoria su Oklahoma City (123-117). A San Francisco Damian Lillard, dopo l'exploit di domenica con 71 punti contro Houston, si è accontentato di segnarne 25, che non sono bastati ai Portland Trail Blazers contro i Golden State Warriors, vincitori 123-105. Sotto di 17 punti a metà gara, i Warriors hanno realizzato un super secondo tempo, vincendo 75-40. (ANSA).