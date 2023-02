Basket: New York batte Boston, Banchero fa 29 e trascina Orlando

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Non si ferma la corsa dei New York Knicks che si prendono il quinto posto a Est vincendo anche contro i Celtics 109-94 e conquistando il sesto successo in fila, Jimmy Butler segna il canestro decisivo a Philadelphia in una sfida in cui si ferma a un assist dalla tripla doppia regalando un successo fondamentale per Miami: 99-101 il risultato finale. Paolo Banchero realizzato 29 punti e trascina Orlando contro New Orleans, Charlotte supera Detroit ma perde LaMelo Ball per infortunio nel corso del secondo tempo.

Successo pesante anche per Orlando che passa a New Orleans 93-101 |grazie a uno scatenato Banchero, decisivo con i suoi canestri nel finale e in perfetta sintonia con Franz Wagner - altro protagonista di un match che condanna New Orleans a incassare la 4^ sconfitta in fila e certifica il disastro 2023 di una squadra totalmente stravolta dall'infortunio di Zion Williamson e incapace di andare oltre i 25 punti con 8/19 al tiro di Brandon Ingram e i 18 con 18 tiri e diversi errori (soprattutto dall'arco, 1/8) di CJ McCollum (ANSA).