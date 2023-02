Mondiali basket: Argentina vicecampione perde in casa, è esclusa

L'Argentina è campione del mondo nel calcio ma manca la qualificazione alla fase finale dei Mondiali 2023 di pallacanestro, una sorpresa che ha del clamoroso visto che la nazionale sudamericana aveva conquistato l'argento nell'ultima edizione, battuta dalla Spagna in finale in Cina, e che non mancava all' appuntamento col torneo iridato dal 1982. Decisiva è stata la sconfitta per 75-79 subita in casa la scorsa notte ad opera della Repubblica Dominicana, che ha chiuso il girone al secondo posto dietro al Canada, conquistando così il pass insieme col Venezuela.

Il colmo per gli argentini, quarti nel loro girone anche se a pari punti con i venezuelani, è che si è invece qualificato ai loro danni il Brasile, grazie ad una vittoria sugli Stato Uniti, presentatisi a Rio de Janeiro con una nazionale più che sperimentale. A Mar del Plata, l'Argentina è crollata nell'ultimo quarto, sprecando un vantaggio che aveva raggiunto i 17 punti a 12 minuti dalla fine del match. I vicecampioni uscenti saranno quindi solo spettatori nel torneo che si svolgerà tra Filippine, Giappone e Indonesia dal 25 agosto al 10 settembre prossimi e che vedrà tra le 32 squadre protagoniste anche l'Italia guidata da Gianmarco Pozzecco.