Basket: l'Italia batte l'Ucraina e adesso sfida la Spagna

L'Italbasket di Pozzecco batte l'Ucraina per 85-75, sul parquet del Modigliani Forum di Livorno, e lancia un messaggio chiaro e inequivocabile alla Spagna che, a sua volta, aveva sconfitto la Nazionale islandese.

Gli azzurri, grazie al successo di questa sera in terra toscana, sono rimasti in vetta al Gruppo L di qualificazione per i Mondiali. Un buon viatico in vista dei prossimi impegni La sconfitta, di contro, estromette gli ucraini dalla lotta per il terzo e ultimo posto utile per accedere alla fase finale del torneo iridato che andrà in scena la prossima estate.

Spiccano, nella serata livornese, i 28 punti di Nico Mannion e i 21 a referto di Marco Spissu, che è riuscito a sbloccarsi nel terzo quarto. I 5 punti di Sanon non sono bastati all'Ucraina.

Pochi minuti prima della palla a due fra Italia e Ucraina, le due squadre si sono strette a centrocampo in un abbraccio emozionante e significativo. Con le squadre al centro anche il presidente della Federbasket, Gianni Petrucci. Domani ricorre un anno esatto dell'inizio della guerra contro la Russia.

Gli azzurri voleranno domani in Spagna dove, domenica (ore 18), sfideranno le 'Furie Rosse' guidate da Sergio Scariolo.

