Basket: Eurolega, EA7 Milano - Panathinaikos 78-76

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - L'Olimpia Milano riscatta in Eurolega la delusione in Coppa Italia, batte 78-76 il Panathinaikos e infila la terza vittoria consecutiva (tutte al Forum). E' la conversione dei due tiri liberi di capitan Melli a 11'' dalla sirena a segnare il divario decisivo: il tiro del pareggio di Bacon - complice una ottima marcatura di Tonut - è corto e l'EA7 culla così ancora flebili speranze di playoff. "Abbiamo fatto vedere il nostro carattere - i complimenti alla squadra di Ettore Messina -, vuole dire che la squadra ci tiene a vincere.

Ora dobbiamo continuare a lavorare sodo". Tonut guida Milano nel primo tempo (11), Davies (16, di 8 8 negli ultimi 10') e Napier (16, di cui 10 nel terzo periodo) nella ripresa. Il collante nel rendimento è Melli (14 e 7 rimbalzi), decisivo dalla lunetta. Al Pana non basta un incontenibile Williams da 21 punti (7/10 dal campo). Milano, che dovrà fare meno di Hall per più di un mese, perde nuovamente Datome per un guaio alla caviglia sinistra.

