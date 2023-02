Ecco i 12 azzurri per Italia-Ucraina, esordio per Visconti

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Il ct della nazionale di basket, Gianmarco Pozzecco, ha scelto i giocatori per la partita di domani a Livorno contro l'Ucraina, penultimo match delle qualificazioni ai Mondiali 2023, per il quale peraltro hanno già ottenuto il pass.

Tra i 12 convocati, c'è un esordiente nella Nazionale senior, Riccardo Visconti. L'elenco comprende poi Marco Spissu, Niccolò Mannion, Paul Biligha, Diego Flaccadori, Amedeo Tessitori, Giampaolo Ricci, Giordano Bortolani, Riccardo Moraschini, Guglielmo Caruso, Luca Severini e Tomas Woldetensae.

Domenica prossima, a Caceres, è in programma l'ultimo match delle qualificazioni, contro la Spagna. (ANSA).