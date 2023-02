Basket:All Star Game NBA, Team Giannis batte Team LeBron 184-175

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Dopo cinque vittorie consecutive da quando vengono scelte le squadre dai capitani, LeBron James esce sconfitto da una partita delle stelle. La squadra di Giannis Antetokounmpo infatti ha vinto l'All-Star Game 2023 con il punteggio finale di 184-175, dominando la contesa pur dovendo fare a meno del proprio capitano, visto che Antetokounmpo - dopo aver segnato i primi due punti del match - ha alzato bandiera bianca tornando in panchina per un precedente infortunio al polso. A farne le veci è stata la sua prima scelta tra i titolari nel Draft tenutosi pochi minuti prima della palla a due, vale a dire Jayson Tatum: la stella dei Boston Celtics ha ripagato la fiducia di Giannis realizzando la bellezza di 55 punti (27 solo nel terzo quarto), raggiunti grazie a un eccellente 22/31 al tiro di cui 10/18 dalla lunga distanza, aggiungendo anche 10 rimbalzi e 6 assist al suo match. Tatum ha fissato così il nuovo record per la partita delle stelle superando i 50 di Anthony Davis nel 2017, portandosi a casa un meritatissimo premio di Mvp della partita. A firmare il canestro decisivo è stato invece Damian Lillard, che ha chiuso il match con una tripla da 9 metri fissando il punteggio a quota 184, chiudendo lui stesso con 26 punti e 8 canestri da tre punti a segno (alcuni da distanza siderale, uno con i piedi oltre la metà campo). Eccellente anche la prova di Donovan Mitchell, autore di 40 punti con 10 assist e 8/17 dalla lunga distanza, a cui si aggiungono i 12 di Pascal Siakam e i 13 del "padrone di casa" Lauri Markkanen. (ANSA).