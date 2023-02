Basket: Pozzecco, da padre ho capito valore della maglia azzurra

(ANSA) - BOLOGNA, 20 FEB - "Il valore della maglia azzurra me lo ha fatto capire mia figlia quando è nata". E' un Gianmarco Pozzecco molto emozionato quello che a Bologna, nella sede di Macron, ha partecipato alla presentazione ufficiale delle nuove maglie che indosseranno le Nazionali azzurre di pallacanestro. A Pozzecco è stata regalata una mini-maglia personalizzata, dedicata alla figlia Gala nata pochi giorni fa.

"L'anno scorso a Berlino durante l'Europeo, è nato il bimbo di Achille Polonara e gli dissi di andare a casa dalla moglie, ma lui decise di non lasciare la squadra - ricorda Pozzecco, con la voce spezzata dall'emozione - Oggi, che sono padre, ho capito il sacrifico che uno dei miei ragazzi ha fatto per la maglia azzurra". E indossarla da allenatore "anche se io metto la camicia", scherza, è ancora diverso: "Me lo aveva detto il presidente Petrucci quanto mi sarei emozionato a sentire l'inno da allenatore. A Trieste, ho capito che aveva detto la verità".

