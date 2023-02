Qualificazioni Mondiali 2023, ct Pozzecco convoca 16 azzurri

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Sono 16 gli Azzurri selezionati da Gianmarco Pozzecco per le ultime due gare di qualificazione al Mondiale 2023, torneo in programma dal 25 agosto al 10 settembre prossimi cui l'Italia è già qualificata. Gli Azzurri giocheranno contro l'Ucraina al Modigliani Forum di Livorno giovedì 23 febbraio alle ore 21.00 e saranno ospiti della Spagna a Caceres domenica 26 febbraio alle ore 18.00.

Per il raduno previsto a Bologna il 20 febbraio alle 12 sono stati convocati Marco Spissu (Venezia, autorizzato ad unirsi al gruppo il 21 febbraio), Niccolò Mannion (Virtus Bologna), Paul Biligha (Milano), iego Flaccadori (Trento), Amedeo Tessitori (Venezia), Giampaolo Ricci (Milano), Giordano Bortolani (Verona), Riccardo Moraschini (Venezia), Davide Casarin (Verona), Andrea Mezzanotte (Brindisi), Guglielmo Caruso (Varese), Mouhamet Rassoul Diouf (Reggio Emilia), Riccardo Visconti (Pesaro), Alessandro Cappelletti (Verona), Luca Severini (Tortona), Tomas Woldetensae (Varese).

Lo stesso 20 febbraio, alle ore 15,30, ci sarà la presentazione della nuova maglia azzurra, presso il Macron Headquarter di Valsamoggia (Bologna). Interverranno, tra gli altri, il presidente Fip, Giovanni Petrucci, il Ct, Gianmarco Pozzecco, e gli azzurri convocati. (ANSA).