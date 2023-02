Basket: Nba, contro Boston Milwaukee vince l'11ma di fila

(ANSA) - LOS ANGELES, 15 FEB - Grazie ai 40 punti di Jrue Holiday, Milwaukee ha battuto dopo i tempi supplementari (131-125) Boston, priva però delle sue stelle. Questa undicesima vittoria consecutiva è stata dura da ottenere per i Bucks, contro i Celtics senza quattro titolari (Jayson Tatum infortunato, Al Horford a riposo, Jaylen Brown frattura al viso e e Marcus Smart, ginocchio ). In un incontro in cui la squadra in vantaggio è cambiata 19 volte, dove il punteggio è stato in parità 11 volte, è stato Holiday l'eroe di Milwaukee. Il difensore ha realizzato un 8/12 da tre punti, compresi il tiro da centrocampo sulla sirena del terzo quarto e quello negli ultimi 25 secondi dalla fine dei tempi supplementari.

Giannis Antetokounmpo ha comunque chiuso quasi una tripla doppia (36 punti, 13 rimbalzi, 9 assist). Ha faticato contro la tenace difesa dei Celtics (12/26 nella ripresa), accusando 8 palloni persi, e si è preso uno spavento al ginocchio destro, su una ricezione un po' troppo brutale. Se c'è una lezione da imparare dalla straordinaria prestazione dei Celtics, è che il loro spirito di sacrificio non è stato in alcun modo minato dall'assenza dei titolari. Anzi, c'era voglia da parte dei sostituti di dimostrare all'allenatore Joe Mazzula che poteva contare su di loro. Così attorno all'ottimo Derrick White (27 punti, 12 assist) e al prezioso sesto uomo Malcolm Brogdon (26 punti), si sono distinti Mike Muscala (18 punti), Sam Hauser (15 punti) che hanno strappato i tempi supplementari con un canestro dietro l'arco a tre secondi dalla fine, e il veterano Blake Griffin (15 punti).

I Celtics restano comunque in vetta alla conference (41 vittorie-17 sconfitte), un soffio davanti ai Bucks (40-17). Più in basso in classifica, Toronto (9/a) ha battuto (123-113) Orlando (13/ma, 13 punti di Banchero) grazie a una buonissima prova del suo debuttante Jakob Poeltl (30 punti, 15/17 ai tiri, 9 rimbalzi).

A Occidente, Phoenix ha avuto la meglio su Sacramento (120-109), affidandosi a Devin Booker (32 punti) e Chris Paul (17 punti, 19 assist). I Suns (quarti) si stanno lentamente ma inesorabilmente avvicinando ai Kings (terzi). Al quinto posto salgono i Clippers, grazie al successo contro Golden State (134-124). (ANSA).