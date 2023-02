Basket:Nba; Denver vola, Banchero trascina Orlando a Chicago

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Undici le partite giocate nella notte Nba. tra i risultati in evidenza il successo di Denver in casa di Miami mentre a Dallas non bastano 36 punti di Irving e 33 di Doncic per battere Minnesota, guidata da Anthony Edwards.

Sconfitta per i Lakers ancora senza LeBron, mentre a Est vincono Cleveland (con 41 di Mitchell), Philadelphia e New York, con i Knicks al primo successo sui Nets dopo 9 ko. Serata felice per Paolo Banchero che con i suoi 22 punti (con 4 rimbalzi e 3 assist) trascina Orlando alla vittoria sul campo di Chicago, mentre Wiggins e Thompson guidano Golden State alla vittoria su Washington.

Trascinati da Nikola Jokic (26 punti) Denver conferma la sua supremazia ed espugna Miami. Alla loro seconda partita con la maglia dei Dallas Mavericks, Kyrie Irving e Luka Doncic non hanno ancora vinto. Battuti venerdì a Sacramento, sono stati nuovamente sconfitti, questa volta in casa, dal Minnesota (124-121): non sono infatti bastati 36 punti di Kyrie Irving, i 33 punti e 12 rimbalzi di Luka Doncic e i 24 di Christian Wood.

Questi i risultati Dallas-Minnesota 121-124 Miami-Denver 108-112 New York-Brooklyn 124-106 Golden State-Washington 135-126 Portland-LA Lakers 127-115 Chicago-Orlando 91-100 Oklahoma City-new Orleans 100-103 Charlotte-Atlanta 144-138 Cleveland-San Antonio 117-109 Indiana-Utah 117-123 Philadelphia-Houston 123-104 (ANSA).